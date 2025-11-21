Образователната програма на Варненския апелативен съд "Децата и наркотиците: истина и легенди“ навлезе в третата си поредна учебна година. Наказателният съдия Даниела Костова и консултантът по зависимости Валентин Русимов гостуваха на 11-токласниците от средно училище "Св. Климент Охридски“ в Аксаково. "Целта ни е да бъдете по-информирани и по-подготвени, за да вземате по-зрели решения, когато вие или ваш приятел се изправите пред проблема“, обясниха лекторите.Съвременните наркотици са много по-пристрастяващи от тези в миналото, заради изкуствено създадените съставки. "Почти никоя дрога на пазара не се продава в чист вид – купувайки, не знаете с какво е смесен канабисът например. И това го прави много по-опасен. А вие развивате двойна зависимост – и към марихуаната, и към добавката. Ако преди години активното вещество беше 3-5%, сега виждаме в експертизите по делата, които разглеждаме, че стига до 37%“, разказа съдия Костова пред младежите. И допълни, че дилърите са лично заинтересовани да разпространяват и "зарибяват“ нови клиенти, защото самите те са наркомани – от продажбите зависят приходите и личната им осигуреност с дози. Търсенето на доходи става причина за извършване на престъпления – първо кражби и грабежи, а впоследствие и по-тежки. "Процесът е като снежна топка“, разкри тя личните си наблюдения като съдия във Варненския апелативен съд.Валентин Русимов разкри тенденция, регистрирана и в центъра за зависими към сдружение "Отвори очи“ - марихуаната отключва психични заболявания, когато човек започва да я употребява в млада възраст. "Вредите върху мозъка и психиката в много случаи са неизбежни. Те не зависят от конкретния човек и от волята му, защото става дума за промени на физиологично и биологично ниво. На тях не може да се противопоставят митовете като "винаги мога да спра“, "на мен няма да случи“. Особено тежка е вредата на наркотиците в юношеска възраст. А тогава човек е най-податлив – на въздействието на нови приятели, на желанието да се впише в конкретна социална група. Именно любопитството, търсенето на нови изживявания и стремежът към социализация са в основата на интереса на младежите. Те ги правят и най-уязвими“, подчерта консултантът по зависимости.Често човек не си дава сметка за вредите, които нанася на близките си. Зависимостта засяга освен неговите здраве и психика, но и отношенията с околните: в училище, в семейството, с приятелите. Липсата на категорично противопоставяне и мерки от страна на родителите, ги прави съзависими, припомни Русимов. Съдия Костова добави, че наркотиците съсипват цялото семейство, тъй като енергията и всички ресурси се насочват изцяло към зависимия. Но близките са тези, които ще се притекат на помощ и до голяма степен от тях зависи получаването на помощ – колкото по-навременна, толкова по-ефикасна, убедени са и двамата лектори. А възможности за подкрепа и лечение в България има."Вашата стойност не зависи от мнението на други хора. Оценявайте сами усилията и постиженията си, работете върху себе си. Имаме само един живот и право само на един опит – да изживеем собствения си живот, а не чужд“, посъветва 11-токласниците съдия Даниела Костова. "Нека в общуването взимаме само позитивното от другия, не пороците. Уважавайте себе си! Ако имате любов към собствената си личност, не бихте направили нищо, което да ви изложи на риск. Така както не бихте дали цигара с наркотик на малкото си дете“, бе посланието на консултанта в сдружение "Отвори очи“ Валентин Русимов.