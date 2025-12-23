Инцидентът е възникнал в следобедните часове на 22 декември 2025 година на кръстовището на ул. "Дрин“ и ул. "Д-р Пискюлиев“, в района на Кооперативен пазар – Варна. Според първоначалната информация по случая, 53-годишният водач на лек автомобил е загубил контрол над превозното средство по време на движението си в посока "бул. "Вл. Варненчик“ и се е качил на тротоара. Там е блъснал две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се е ударил във витрината на магазин. Двете жени са загинали на място.
Незабавно е образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. След като е прегледан в болнично заведение, водачът на лекия автомобил е задържан от органите на МВР за срок до 24 часа. Към момента той отново се намира в болница, тъй като е получил здравословен проблем по време на задържането му.
Работата по изясняване на детайлите около тежкия инцидент продължава.
Резултатите от химичната експертиза на взетите от 53-годишния мъж кръвни проби показват, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана. Назначени са множество експертизи с цел изясняване на причината за загубата на контрол над МПС, както и всички детайли около фаталния инцидент, с оглед събиране на доказателства за виновността на водача и евентуално ангажиране на наказателна отговорност.
Прокуратурата с последна информация за катастрофата край Колхозен пазар
