На първа инстанция, Районен съд – Варна определи той да бъде задържан под стража.
Той е привлечен като обвиняем за две престъпления - отглеждане на 90 бр. растения от рода на конопа в нарушение на закона, както и за това, че без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 336,730 гр. коноп със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.
Определението на Окръжен съд-Варна ще бъде окончателно.
