Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За утре 24 септември 2025 година /сряда/ от 13:00 ч е насрочена за разглеждане на въззивна инстанция мярката за неотклонение на 31-годишен мъж от Бургас, син на прокурор от бургаската окръжна прокуратура. На първа инстанция, Районен съд – Варна определи той да бъде задържан под стража.

Той е привлечен като обвиняем за две престъпления - отглеждане на 90 бр. растения от рода на конопа в нарушение на закона, както и за това, че без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 336,730 гр. коноп със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.

Определението на Окръжен съд-Варна ще бъде окончателно.