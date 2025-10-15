Пролетна картина радва всеки сезон жителите на район "Владислав Варненчик“. Тя е измайсторена от хора, които милеят и полагат грижи да превърнат пространството около блока си в нещо коренно различно от скучна, мръсна, кална градина. Превърнали са го в произведение на изкуството.Тяхното дело е пример, как без много средства, но с много любов и желание, едно нелицеприятно междублоково пространство може да придобие привлекателен вид.В последните години все повече варненци, които живеят в панелки, полагат грижи за общинските райони край бетоновите мастодонти. Много такива примери има в различни квартали.