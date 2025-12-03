Краткият дъжд над Варна отново предизвика хаос по улиците на града. По информация на Metеo Bulgaria над морската столица тази сутрин са паднали 20 л/кв.м.Хора от различни точки публикуваха снимки, за да покажат ситуацията в града. Най-тежко отново бе положението в ниските части на Варна - бул. "Владислав Варненчик" и районът на Зеленчукова борса.Варненци потвърждават, че поради силния трафик и обилния дъжд, на много места в града за кратко са се образували тапи.