Проливен дъжд над Варна тази сутрин! Потопени улици и затруден трафик
© Весела Карамфилова
Хора от различни точки публикуваха снимки, за да покажат ситуацията в града. Най-тежко отново бе положението в ниските части на Варна - бул. "Владислав Варненчик" и районът на Зеленчукова борса.
Варненци потвърждават, че поради силния трафик и обилния дъжд, на много места в града за кратко са се образували тапи.
Още по темата
/
Учените алармират: Светът не е готов за следващата голяма катастрофа, след като заспалият от 12 000 години вулкан в Етиопия изригна
27.11
Кръсъци, паника и жертви: Мощно земетресение с магнитуд 5,7 отне живота на трима души в Бангладеш
21.11
Още от категорията
/
Варненец с важен апел към шофьорите: Най-тежката "санкция" е, когато някой не се прибере в къщи
08:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Недоволството не стихва: Протест срещу Бюджет 2026 и утре
20:25 / 02.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:06 / 01.12.2025
Благомир Коцев към варненци: Моята свобода дължа на вас!
19:40 / 01.12.2025
4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка
17:17 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:26 / 01.12.2025
Актуални теми
Стефанов 24
преди 2 ч. и 52 мин.
Хайде потърпете ден-два. "Кметунчо" да спре да празнува,да се огледа и...ще"оправи"варненци ,че и града.Нали го оневениха/почти!/.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.