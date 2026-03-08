Във връзка с провеждането на мотошествие по повод Международния ден на жената, на 8 март (неделя) от 11:30 часа до приключване на мероприятието (около 14:00 часа) ще бъде въведена временна организация на движението в района около Катедралния храм, както следва:- Бул. "Мария Луиза“ – в участъка от пл. "Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. "Шипка“;- Бул. "Владислав Варненчик“ – в отсечката от кръстовището с бул. "Съборни“ до пл. "Св. Св. Кирил и Методий“;- Бул. "Христо Ботев“ – от кръстовището с ул. "Кракра“ до кръстовището с ул. "Бачо Киро“.Ограничението няма да се отнася за автомобилите на градския транспорт.