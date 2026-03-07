Промени в движението във Варна утре заради мотошествие, посветено на 8 март
- Бул. "Мария Луиза“ – в участъка от пл. "Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. "Шипка“;
- Бул. "Владислав Варненчик“ – в отсечката от кръстовището с бул. "Съборни“ до пл. "Св. Св. Кирил и Методий“;
- Бул. "Христо Ботев“ – от кръстовището с ул. "Кракра“ до кръстовището с ул. "Бачо Киро“.
Ограничението няма да се отнася за автомобилите на градския транспорт.
