От 22 часа днес, 28 април, до 6 часа на 29 април, сряда, автобусите по линия 148 няма да обслужват спирки "Възраждане" и "Хемус".

След спирка "Централна автобаза", ще продължават по ул. "Вяра", бул. "Трети март", бул. "Република" и ще се включват по маршрута си, съобщиха от "Градски транспорт"-Варна.

Маршрутните промени ще бъдат двупосочни и се налагат за отстраняване на ВиК авария, съобщава БНР.