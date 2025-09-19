ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят маршрута на редица линии на градския транспорт във Варна заради голям ремонт
©
Промените са следните:
Временна линия № 31 "Светкавица" – от 19.09.2025 г.
Делник / Празник:
• От спирка "ЖП гара": начален час 05:10 ч., краен час 21:40 ч. (вместо 23:05 ч.), през спирка "Явор" до спирка "Светкавица". Интервал – 30 минути.
• От спирка "Светкавица": начален час 05:10 ч., краен час 21:40 ч. (вместо 23:10 ч.), през спирка "Явор" до спирка "ЖП гара". Интервал – 30 минути.
Всички спирки по маршрута ще се обслужват двупосочно. Автобусите са обозначени с допълнителни табели "31 Светкавица".
Временна линия № 31 "Разклон Виница" – от 19.09.2025 г.
Делник / Празник:
• От спирка "Дом майка и дете" – до разклон Виница: начален час 05:35 ч. (вместо 05:10 ч.), краен час 22:35 ч.
• От разклон Виница – до спирка "Дом майка и дете": начален час 05:25 ч. (вместо 04:55 ч.), краен час 22:20 ч. (вместо 22:50 ч.). Интервал – 30 минути.
Обслужвани спирки: "Разклон Виница", "Захари Дончев", "Д-р Николаев", "Чешмата", "Център Виница", "Черно море", "Дом майка и дете" – двупосочно.
Автобусите са обозначени с допълнителни табели "31 Разклон Виница".
Линия № 31А – от 23.09.2025 г.
Делник:
• По утвърден маршрут: спирка "Дом майка и дете" – к.к. Св. Св. Константин и Елена – спирка "ЖП гара".
• Начален час: 06:20 ч. (вместо 06:50 ч.), краен час: 22:00 ч.
• Интервал – 30 минути.
Още по темата
/
Скандал между пътник и шофьор: Автобус във Варна, пълен с пътници, стоя блокиран 20 минути на спирка
04.08
200 лева повече ще взимат в Градски транспорт-Варна, Коцев: Отказваме да водим нови разговори за второ увеличение през есента!
19.06
Още от категорията
/
Обявиха дата кога можем да предадем събраните капачки, стотинки и парични дарения в град Варна
10:09
Варненци: Книгите са стотици, човекът е починал и майсторите продължават да оставят до контейнера и в него
08:51
Асоциацията на прокурорите: Заплахите към магистрати не са "мнение". Мястото на правосъдието не е в социалните мрежи
18.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: Граждани на протест пред...
20:28 / 18.09.2025
Пореден протест срещу задържането на кмета Коцев във Варна
20:27 / 17.09.2025
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.