Въвеждат се нови промени в маршрута и обслужването на временните линии №31 "Светкавица", №31 "Разклон Виница" и №31 А. Те са във връзка със затварянето на участък от бул. "Осми приморски полк" заради дейности на ВиК-Варна, информират от общинското предприятие ТАСРУД.Временна линия № 31 "Светкавица" – от 19.09.2025 г.Делник / Празник:• От спирка "ЖП гара": начален час 05:10 ч., краен час 21:40 ч. (вместо 23:05 ч.), през спирка "Явор" до спирка "Светкавица". Интервал – 30 минути.• От спирка "Светкавица": начален час 05:10 ч., краен час 21:40 ч. (вместо 23:10 ч.), през спирка "Явор" до спирка "ЖП гара". Интервал – 30 минути.Всички спирки по маршрута ще се обслужват двупосочно. Автобусите са обозначени с допълнителни табели "31 Светкавица".Временна линия № 31 "Разклон Виница" – от 19.09.2025 г.Делник / Празник:• От спирка "Дом майка и дете" – до разклон Виница: начален час 05:35 ч. (вместо 05:10 ч.), краен час 22:35 ч.• От разклон Виница – до спирка "Дом майка и дете": начален час 05:25 ч. (вместо 04:55 ч.), краен час 22:20 ч. (вместо 22:50 ч.). Интервал – 30 минути.Обслужвани спирки: "Разклон Виница", "Захари Дончев", "Д-р Николаев", "Чешмата", "Център Виница", "Черно море", "Дом майка и дете" – двупосочно.Автобусите са обозначени с допълнителни табели "31 Разклон Виница".Делник:• По утвърден маршрут: спирка "Дом майка и дете" – к.к. Св. Св. Константин и Елена – спирка "ЖП гара".• Начален час: 06:20 ч. (вместо 06:50 ч.), краен час: 22:00 ч.• Интервал – 30 минути.