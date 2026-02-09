Сподели close
Стартира събарянето на стара сграда край Автогарата на Варна, видя репортер на Varna24.bg. В момента багер премахва стария обект, който се намира на улица "Дунавски лебед“, на кръговото на булевардите "Владислав Варненчик“ и "Васил Левски“.

Там само единият от картата е със стари сгради. Районът обаче става все по-атрактивен, тъй като наблизо е Гранд мол, а се и строи нов "Лидъл“ на мястото на старата Автогара.