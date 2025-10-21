Във връзка с приключване на част от строително-монтажните работи по проект на "ВиК-Варна“ ООД на бул. "Осми приморски полк“ (в участъка от ул. "Арх. Манол Йорданов“ до ул. "Катя Чукова“) от днес - 21 октомври се възстановява обслужването на автобусна линия №31 по направление спирка "ЖП гара“ - спирка "Светкавица“ и обратно. Това става възможно след възстановяването на пътната настилка и възможността за преминаване и маневриране от автобусите на "Градски Транспорт“ ЕАД в района на спирка "Светкавица“, информират от ОП ТАСРУД.- Спирка "ЖП Гара“ до спирка "Светкавица“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. - интервал 30 минути;- Спирка "Светкавица“ до спирка "ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. - интервал 30 минути.Всички спирки по маршрута ще се обслужват двупосочно. Автобусите ще бъдат обозначени с допълнителни табели "31 ЖП гара - Светкавица“.