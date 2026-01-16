Пропаднала е част от улица "Охрид“, видя репортер на. Под разместените плочи се вижда дълбока дупка. Граждани са я маркирали, за да не пропадне някои в нея.Тя се намира на метри от чешмата на улица "Охрид“. По-възрастните я знаят като чешмата на Венета Мандева. Тя бе едно от популярните лица на 90-те години на морския град - журналист и редактор във вестниците "Народно дело“ и "Полет“, кореспондент за варненски окръг на вестник "Вечерни новини“, активист и лидер на сдружение "Екогласност“ във Варна, поетеса, като нейни произведения са включени в представителни поетични антологии и са превеждани на руски, полски, унгарски, турски, английски, немски и др.През 2003 г. посмъртно е удостоена с Голямата награда на община Варна за цялостно творчество и принос в литературата.По-късно чешмата доби и ново име – чешмата със загадките на Варна.