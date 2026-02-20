Пропадна улица в "Ален мак" във Варна
© Фейсбук
От снимките, които споделят, става ясно, че се е отворила голяма яма. Улицата, за която хората алармират, е "Федот Попов“.
Няколкото дни с обилни валежи и силната буря, която се изви в сряда над Варна, причини множество повреди по пътната инфраструктура. По много улици в морския град се отвориха дупки.
