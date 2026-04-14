Протест с шествие блокира трафика във Варна днес!

Протестното шествие е организирано от гражданите на СО Пчелина и е предвидено да започне в 18 часа.

Организаторите пишат още:

Предизвикан от отказа на Община Варна да изпълнява задълженията си и да изгражда инфраструктура в Селищните образувания с многохилядно население, въпреки че събира всички данъци и такси. Призоваваме жителите на останалите Селищни образувания (наричани още местности и вилни зони) да следят какъв ще е отговорът от Община Варна, защото същият казус засяга всички!

Ако власт имащите продължават да си намират оправдания и да абдикират от задълженията си - Нека следващият протест да е на всички заедно пред сградата на Общината в Петък 17.04.2026 привечер! Нека да покажем колко десетки хиляди хора живеят и плащат данъци във Варненските "Селищни образувания“ и страдат от един и същ проблем всеки ден! Нека и всички опитващи се да получат доверието ни в неделя да заповядат на събитията и да се опитат да обещаят нещо пред хората и пред камерите! Защо никой не иска да се заеме с разрешаването на тази каша!?

Подробности за протеста:

1. Сборен пункт и място за снимки и интервюта към медиите на ул.Патриарх Максим 60 "Синият блок". В периода 18:00-18:15.

2. Шествие по ул.Патриарх Максим до кръстовището с ул.Прилеп "Буквите ПЧЕЛИНА" в периода 18:15-18:30.

3. Шествие по ул.Прилеп от кръстовището с ул.Патриарх Максим до бензиностанция Бенита в периода 18:30-18:45.

Очакват се затруднения с трафика по улиците на шествието в посочените периоди.

Основни искания:

- Подобряване (изграждане) на инфраструктурата с всичките ѝ елементи: Път, Тротоари, Осветление, Сметосъбиране, Обществени обекти;

- Милионите евро данъци излязли от СО Пчелина да се инвестират обратно в СО Пчелина;

- Преобразуването на СО Пчелина в ЖК Пчелина;

- Спешно отчуждаване на ключови имоти за отварянето на уличните връзки СО Пчелина-Възраждане 3 и бул.3ти Март-ул.Прилеп;