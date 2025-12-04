Протест и във Варна, хората искат оставката на правителството
Част от шествието бе съпроводено и с народна музика. В митинга участват над 1000 души. Има засилено полицейско присъствие.
Протест на партия "Възраждане" се проведе и в Пловдив. От младежката структура на партията обясниха в Пловдив, че протести ще има всяка вечер, докато не падне правителството.
Протести има и в други градове от страната като Бургас и Стара Загора.
