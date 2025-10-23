ЗАРЕЖДАНЕ...
Протест попречи на благотворително събитие във Варна!
Инцидентът е станал на 27 септември, става ясно от Фейсбук-страницата на благотворителната кампания. Тогава протест на ПП "Възраждане“ е бил на същото място – площад "Независимост“ пред катедралния храм "Св. Успение Богородично“. Така той е възпрепятствал десетки хора да стигнат до кампанията, за да предадат капачките си.
Публикуваме текста на "Аз Вярвам и Помагам“ без редакторска намеса:
Оставяме коментарите на Вас!
Друг на наше място може би щеше да махне с ръка и да подмине неприятния инцидент по време на последното събиране на капачки пред Катедралата в град Варна на 27-и септември.
Друг - да! Ние - не! Няма начин! Защото сме отговорни пред всички вас, заради които започнахме благотворителна кампания www.azviarvamipomagam.bg преди 10 години!
Защото Вашето доверие ни е най-голямото богатство!
Защото никога - в нито едно от 13-те мащабни събития в центъра на Варна, не сме си позволявали да нарушаваме закона, реда и свободното предвижване на жителите и гостите на града!
Казусът накратко:
По време на събирането на капачки в последната неделя на септември на площада пред Катедралата се появиха привърженици на парламентарно представена партия. Протестът им блокира движението по двата булеварда към Катедралата и мнозина от Вас не успяха да донесат капачките си.
Резултатът:
По-малко събрани капачки и по-малко средства за закупуване на нов мобилен пункт за кръводаряване.
Истината:
Отправихме към общинската администрация заявление по Закона за достъп до обществена информация, за да разберем кой е виновен за дублирането на две масови събития на едно и също място едновременно.
От отговора, който получихме, става ясно, че партийният протест не е получавал разрешение от Общината. По простата причина, че никой никога не е уведомявал администрацията за планирането му.
“За посочената дата на 27.09.2025 г. в Община Варна не е постъпвало уведомление или заявление с искане за провеждан мероприятие, организирано от ПП "Възраждане". Съответно, не е било изготвено съгласувателно писмо, за осъществяването на мероприятието", пише в отговора, подписан от секретаря на Община Варна.
Уважаваме безрезервно правото и желанието на всеки човек да изразява мнението си, да заявява несъгласие или да настоява за справедливост.
Но не уважаваме деструктивното поведение и насаждането на страх и хаос!
Няма да допуснем и опитите на въпросната партия отново да “яхне" мащабно събитие на гражданското общество.
Не се хабете: нашите хиляди доброволци градят, а не рушат!
Продължаваме! Трябва да наваксаме след неприятната случка на 27.09. Защото хората, които имат нужда от нашата помощ, нямат време да чакат. Болните политически амбиции не са част от нашия дневен ред!
Ние от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам и Вие сме семейство и искаме да обединяваме и вече над 10 години го правим!
На 27 септември от "Аз Вярвам и Помагам“ бяха написали към снимката, с мероприятието на ПП "Възраждане“:
Нямаме общо с това! Разбирате ли? Ние не сме затваряли центъра на Варна! Никога за десет години от началото на благотворителна кампания www.azviarvamipomagam.bg и вече тринадесет ( 13 ) мащабни събития не сме си позволявали да затваряме улици, булеварди, а още повече и целият център на град Варна, където минават хиляди превозни средства!
Споделете за да знаят хората и да не ни набеждават!
Напротив!
Винаги през всичките години заедно с Община Варна, Общинска полиция, ОД на МВР, КАТ и стотици НЕВЕРОЯТНО раздаващи се доброволци сме подсигурявали спиране, паркиране, разтоварване и осигуряване на достъп точно до кантарите!
Така ли е?? Нека да кажат и напишат коментар всички, които участват в нашите събития! Така ли е? Някога дали е имало момент в който да няма организация и достъп?
Спрете да ни пишете и звъните, че заради нас и това, че сме затворили улиците около Катедралата не сте имали възможност да си докарате капачките!
Ние НЕ сме затваряли нищо! Никога не сме и не искаме да затваряме!
Но днес заради едни други хора с "мащабен протест", които участници бяха по-малко дори от броят на доброволците ни по време на нашето събитие се наложи затваряне на ключови булеварди в центъра на град Варна с което ограничиха всички желаещи да дойдат да си предадат капачките, стотинките и паричните дарения в подкрепа на нас от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам и нашите каузи в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България! Техните деца и близки на които също помагат детските линейки и медицинските апаратури, които сме дарили и продължаваме да даряваме!
Изразяването на мнение и позиция е право на демокрацията, но защо на гърба на другите? А още повече защо на гърба хиляди добри хора, които вярват в себе си? Защо на гърба на нас от кампания #азвярвамипомагам, които 10 години без никакво финансиране, без никакви разходи за труд, заплати, бонуси, разходи за труд, гориво и т.н. успяхме да обединим толкова много хора и да направим дарения за над 1 000 000 лв, които са помогнали на десетки хиляди бебета, деца и възрастни? Защо? Нашите и Ваши братя и сестри! Или пък може би е търсен ефект по време на най-мащабното събитие, когато участват хиляди хора?
