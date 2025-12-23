Протест ще се проведе по обед във Варна! Причината е кметът Коцев
Публикуваме текста на организаторите с незначителна редакторска намеса:
На 23.12.2025 г., пред Спортна зала от 12:30 ч. ще дойдем да си защитим избора от мутрите, които го взеха на абордаж.
Отново от днес за утре, този път под натиска на Пеевската КПК, Общинската избирателна комисия ще заседава от 13:00 ч. по напълно измислен казус, свързан с отпуските на кмета на Община Варна. Това са буквално последните работни часове от годината, но ОИК-Варна, в нейния типичен стил, намира това за нормално! Политическият орган ОИК, съставен от партийни лица, ще решава дали Благомир Коцев остава кмет на Варна или не в навечерието на Бъдни вечер!
СЪЩЕСТВУВА РИСК БЛАГОМИР КОЦЕВ ДА БЪДЕ СВАЛЕН КАТО КМЕТ ОТ СЪЩИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ, КОИТО БЯХА ИЗХВЪРЛЕНИ ОТ УДОБНИТЕ МИНИСТЕРСКИ И ДЕПУТАТСКИ КРЕСЛА В СОФИЯ ОТ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ.
Ясно се видя, че преди предишното заседание на ОИК, ГЕРБ проведоха брифинг, а лично Бойко Борисов нареди да НЕ гласуват за сваляне на правомощията на Благомир Коцев – и те действително не го направиха. Това показва, че преди това са били инструктирани в обратната посока.
Този път инструкции няма. Да разбираме ли, че заговорът срещу избора на варненци най-накрая ще бъде доведен до край!?
КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ? НЯМА ДА СТАНЕ ТАКА!
Припомняме, че вчера – след публикацията за протеста, който ще бъде пред Спортна зала, където ще се събира Общинската избирателна комисия във Варна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя и призова отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Това се казва в официална позиция на ГЕРБ-Варна.
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде край антарктическата база на Коледа
08:25
08:25
Отиде си автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
21.12
21.12
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Погледнете себе си, драги Българи!
21.12
21.12
Борисов с призив към ГЕРБ в ОИК-Варна
19:45 / 22.12.2025
Кметът на Варна: Ужасна пътна трагедия!
18:57 / 22.12.2025
18:57 / 22.12.2025
Загиналите жени при катастрофата във Варна са на 53 и 80 години, ...
17:11 / 22.12.2025
17:11 / 22.12.2025
МВР – Варна с нова информация за тежкия инцидент край Колхозния п...
16:13 / 22.12.2025
16:13 / 22.12.2025
567 случая на ОРЗ във Варна за седмица, 16 с усложнения
20:26 / 21.12.2025
20:26 / 21.12.2025
