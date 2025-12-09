Протест срещу правителството и във Варна утре, местното "Възраждане" изказа подкрепа
©
Продължаваме промяната и Демократична България организират демонстрации с искане за оставка на кабинета "Желязков“ в сряда, 10 декември. Протестът във Варна ще се проведе от 18:00 часа под формата на шествие д начална точка от площад "Съединение“ до площад "Независимост". Протестите в другите големи градове, включително София и Пловдив, ще се провеждат паралелно.
От партия "Възраждане“ във Варна също изказаха подкрепа към протеста в Морската столица и изявиха готовност за участие.
"Народният протест продължава утре 10.12.2025 и във Варна! Възраждане подкрепя протеста и отново ще се включим във него, като призоваваме всички наши съмишленици също да го направят! Нека всички бъдем обединени само от българското знаме и само с една цел - Оставка на управляващия мутро-олигархичен режим", коментират от "Възраждане-Варна".
Това е знак, че протестите остават граждански, а не се политизират. Това е един от най-масовите протести в новата история на България.
Още по темата
/
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато - клел се е да бъде обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление
08.12
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
08.12
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
08.12
Психологът Александра Петрова: Политиците провокираха поколението Z с това, че се самозабравиха
08.12
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
08.12
Вежди Рашидов: Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът
07.12
Още от категорията
/
Героите от авиобаза "Чайка", участвали в евакуацията на "Кайрос", застават днес пред медиите във Варна
09:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.