Протести срещу правителството се очакват във Варна, София и Пловдив и още много градове тази седмица.Продължаваме промяната и Демократична България организират демонстрации с искане за оставка на кабинета "Желязков“ в сряда, 10 декември. Протестът във Варна ще се проведе от 18:00 часа под формата на шествие д начална точка от площад "Съединение“ до площад "Независимост". Протестите в другите големи градове, включително София и Пловдив, ще се провеждат паралелно.От партия "Възраждане“ във Варна също изказаха подкрепа към протеста в Морската столица и изявиха готовност за участие."Народният протест продължава утре 10.12.2025 и във Варна! Възраждане подкрепя протеста и отново ще се включим във него, като призоваваме всички наши съмишленици също да го направят! Нека всички бъдем обединени само от българското знаме и само с една цел - Оставка на управляващия мутро-олигархичен режим", коментират от "Възраждане-Варна".Това е знак, че протестите остават граждански, а не се политизират. Това е един от най-масовите протести в новата история на България.