Протест утре във Варна! Очакват се блокажи на ключови пътни артерии!
©
Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон.
Протестните акция ще има и във Варна. Ето съобщението на КНСБ:
09.03 – Протест на работниците в Градски транспорт – Варна
Работниците в Градски транспорт – Варна ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост.
Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. "Тролейна“ №48 и ще премине по следния маршрут: ул. "Тролейна“ №48 – бул. "Христо Смирненски“ – ул. "Димитър Полянов“ – ул. "Георги Пеячевич“ – ул. "Девня“ – АМ "Черно море“ – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.
Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.
Организатор: Федерация на транспортните синдикати към КНСБ
Още по темата
/
Започва поетапна техническа адаптация на автоматите за продажба на билети в градския транспорт във Варна за работа с евромонети
18.12
Още от категорията
/
Портних: Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни приоритети бележат управлението на настоящата кметска администрация
14:46
Бойко Борисов за служебния кабинет: Тези хора са толкова забавни - ако не беше трагично, щеше да е смешно
07.03
Маркетингови кампани бяха на фокус по време на срещата на министъра на туризма с представители от Община Варна
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Промени в движението във Варна утре заради мотошествие, посветено...
16:03 / 07.03.2026
Опит за подкуп: Гранични полицаи от Варна отказаха "да се почерпя...
12:11 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.