КНСБ и част от нейните основни членове организират протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода 9–12 март.Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон.Протестните акция ще има и във Варна. Ето съобщението на КНСБ:Работниците в Градски транспорт – Варна ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост.Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. "Тролейна“ №48 и ще премине по следния маршрут: ул. "Тролейна“ №48 – бул. "Христо Смирненски“ – ул. "Димитър Полянов“ – ул. "Георги Пеячевич“ – ул. "Девня“ – АМ "Черно море“ – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.Организатор: Федерация на транспортните синдикати към КНСБ