На 16 ноември 2025 г., във Варна ще се проведе протест и шествие в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Събитието е организирано от Сдружение "Ангели на пътя“ и Николай Попов, баща на Сияна, заедно с адв. Мария Димитрова, и ще започне в 9:00 ч. пред Окръжния съд.Участниците ще се отправят на шествие до Аспарухов мост и обратно до съда, като целта е да се повиши обществената информираност за безопасността на движението и да се отдаде почит на загиналите при пътни инциденти.Организаторите са поискали съдействие от МВР за осигуряване на екип, който да обучава децата по правилата за безопасно движение по пътищата. Освен това, между 10 и 12 часа Българският Червен кръст ще осигури екип от доброволци пред Окръжния съд, които ще демонстрират оказване на първа долекарска помощ при пострадали от ПТП.По време на събитието ще бъдат раздавани информационни листовки за безопасност на движението, предоставени от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), предаде Moreto.net.Организаторите канят всички граждани да се присъединят към проявата с надеждата за намаляване на ПТП и предотвратяване на нови жертви на пътя.