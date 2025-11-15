Протест в памет на загиналите в катастрофи утре във Варна
© Новини Разград
Участниците ще се отправят на шествие до Аспарухов мост и обратно до съда, като целта е да се повиши обществената информираност за безопасността на движението и да се отдаде почит на загиналите при пътни инциденти.
Организаторите са поискали съдействие от МВР за осигуряване на екип, който да обучава децата по правилата за безопасно движение по пътищата. Освен това, между 10 и 12 часа Българският Червен кръст ще осигури екип от доброволци пред Окръжния съд, които ще демонстрират оказване на първа долекарска помощ при пострадали от ПТП.
По време на събитието ще бъдат раздавани информационни листовки за безопасност на движението, предоставени от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), предаде Moreto.net.
Организаторите канят всички граждани да се присъединят към проявата с надеждата за намаляване на ПТП и предотвратяване на нови жертви на пътя.
Още от категорията
/
Във Варна представят интересна експозиция, посветена на 80-годишнината от рождението на художник
02.11
11 ученически отбора участваха в поредното издание на състезанието "Varna Spaghetti Engineering"
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Решават дългогодишен инфраструктурен проблем в община Варна
16:50 / 14.11.2025
Съдия Снежина Колева ще гледа делото срещу кмета на Варна Благоми...
14:48 / 14.11.2025
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.