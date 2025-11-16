Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Протест в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия във Варна.

Събитието се организира от Сдружение "Ангели на пътя", информира БНТ.

Целта му е да се повиши информираността на обществото за безопасността на движението.