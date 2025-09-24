Сподели close
По-малко от 24 часа след като Софийския апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев днес в морския град ще се проведе поредният протест в подкрепа на задържания градоначалник.

Митингът е насрочен за 18:00 часа пред сградата на Община Варна.

Протестът е в защита на Благомир Коцев и срещу подмяната на вота на варненци посредством завладяното правосъдие.

Снощи веднага след като САС остави в ареста Коцев излезе и първата политическа реакция, а именно, че Продължаваме промяната призова за масово участие в протеста на БОЕЦ пред централата на Ново начало в София - в четвъртък от 15:00 часа.