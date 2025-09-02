Благомир Коцев.
Организаторите на събитието пишат (публикуваме текста без редакторска намеса):
Събираме отново пред Община Варна, за да покажем, че Варна няма да остане безучастна пред произвола на Пеевски и Борисов, които управляват България като средноазиатска диктатура!
Варненци са гневни и ще протестират отново срещу политическите им поръчки, умело обслужени от КПК, СГП и СГС!
Двете момчета, захапали властта като кучета, затварят мажоритарно избрани политици в ареста с месеци, докато отговорните за погубените ни деца по курортите – къде премазани от водачи на АТВ-та, къде от безочливи предприемачи – се въргалят по плажовете. Да не забравяме и прокурорските синчета, отдавна напуснали континента – сигурно в Дубай – при другите дружи на Д.П. и Б.Б.
ТОВА ЛИ Е БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ? Всеки ден трагедии, без да има виновни, без да има наказани!? А, Благо, Ники и Данчо вече повече от един месец гният в ареста с безумни обвинения от една компрометирана бизнесдама, която цял живот е била на хранилка на партията-майка.
Това не е правосъдие, а мокра поръчка! Предателство за избора на варненци и звучна плесница по лицето на всеки, който посмее да се опълчи на двамата обли милиардери.
Адвокат Лулчева обяви, че е внесла в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане на Благомир Коцев.
Настояваме за незабавното процедиране на мярката и освобождаването на политическите затворници от софийския арест!
Свобода за Благомир Коцев!
Свобода за Николай Стефанов!
Свобода за Йордан Кателиев!
ВЪРНЕТЕ ВАРНЕНЦИ ВЪВ ВАРНА! СВОБОДА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ!
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.