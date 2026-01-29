Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инвеститорски интереси към мястото
"Този пожар няма как да стане от късо съединение, при минусови температури. Има изготвен ПУП 21 дка за Аспарухов парк, срещу него ще заведем обжалване, защото не сме съгласни с това, което е подготвено. На този терен, където е "Фанагория" - ще има атракциони", каза протестиращ.
Припомняме, че при пожара загинаха 7 кончета, сред които и бебе.
