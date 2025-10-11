Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Протест пред сградата на Районен съд-Варна. Причината е скандалът с насилие над дете в Каблешково. 

"Фокус" припомня, че разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в Каблешково, община Поморие, бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна. 

Преди дни министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че е разпоредил  проверка дали е проявено институционално бездействие по случая. Проверката е заради това, че още през месец март е бил подаден сигнал от родителите в Регионалното управление на образованието. 

Протестът трябва да започне в 11 часа.