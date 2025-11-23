Протестиращите в подкрепа на Коцев са стотици
Протестиращите вече са стотици. Тълпата е поне 2 метра, те скандират с искане да бъдат отворени вратите на сградата, предаде репортер на "Фокус".
Протестиращите настояваха на заседанието да бъдат допуснати и журналисти.
"Фокус" припомня, че граждани, след които и бащата на Благомир Коцев се събраха още преди началото на заседанието, за да подкрепят варненския кмет.
