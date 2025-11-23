Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Полицията блокира входа на Двореца на културата и спорта във Варна, където е провежда извънредното заседание на ОИК-Варна, свикано във връзка с казуса "Коцев". 

Протестиращите вече са стотици. Тълпата е поне 2 метра, те скандират с искане да бъдат отворени вратите на сградата, предаде репортер на "Фокус".



Протестиращите настояваха на заседанието да бъдат допуснати и журналисти.

"Фокус" припомня, че граждани, след които и бащата на Благомир Коцев се събраха още преди началото на заседанието, за да подкрепят варненския кмет.