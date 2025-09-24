ЗАРЕЖДАНЕ...
Протестът "Свобода за Благо!" блокира кръстовище във Варна
Стотици се събраха, за да покажат своята солидарност с кмета на града, както и срещу подмяната на вота на варненци посредством завладяното правосъдие.
Преди блокирането на възловото кръстовище временния кмет Павел Попов, който вчера бе в София заради заседанието на съда, разказа своите впечатления.
"Куражът на Благо се огъна за момент, когато видя снимките на децата си, но след това той отново бе нашия боец. Нашият кмет няма никакво намерение да се отказва. Той е боец!, каза Попов.
След това бяха изчетени думите на Коцев, публикувани във Фейсбук.
Снощи веднага след като САС остави в ареста Коцев излезе и първата политическа реакция, а именно, че Продължаваме промяната призова за масово участие в протеста на БОЕЦ пред централата на Ново начало в София - в четвъртък от 15:00 часа.
