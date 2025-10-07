ЗАРЕЖДАНЕ...
Противоминната военноморска група в Черно море се активира за седми път
Освен българският кораб, в групата са включени още два кораба от състава на ВМС на Румъния, както и един кораб от състава на ВМС на Република Турция.
Групата MCM BLACK SEA е създадена с подписването на меморандум между България, Румъния и Турция в началото на 2024 г., с оглед гарантиране безопасността на морския трафик и противодействие на заплахата от морски мини.
Действията на групата са свързани с провеждане на операции по разузнаване и наблюдение с оглед на заплахата от морски мини, провеждане на противоминни действия в определените зони и свързаните с тях действия по търсене и спасяване при необходимост, интегриране на силите и участие в съвместни учения с цел обмен на опит, подобряване на оперативната съвместимост и принос към повишаването на морската ситуационна осведоменост на НАТО в Черно море.
В периода от 6 октомври до 10 октомври базов миночистач "Шквал“, заедно с останалите кораби от противоминната група, ще участва в многонационалното учение "POSEIDON 25“.
Ежегодните учения от серията "POSEIDON“ са предназначени да подобрят оперативната съвместимост в областта на противоминните действия и се организират последователно от военноморските сили на Румъния и България.
В тазгодишното издание на учението, домакин на което е Румъния, ще вземат участие военнослужещи и кораби от тринадесет партньорски държави (Румъния, Белгия, България, Канада, Франция, Гърция, Италия, Полша, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Обединеното кралство Нидерландия, Съединените американски щати, Швеция и Турция), както и от две структури на НАТО, съответно MARCOM – Съюзническо морско командване, и Център за върхови постижения в областта на противоминната дейност.
В епизодите на море базов миночистач "Шквал“ ще изпълни задачи по разузнаване и наблюдение за дрейфащи мини и минноподобни обекти, противоминни действия в определени зони, съвместни учения, подобряване на оперативната съвместимост и повишаване на морската ситуационна осведоменост.
