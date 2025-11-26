Проучват 4 места в центъра на Варна за изграждане на буферни паркинги
"Всяко едно обследване е дълъг процес - не става бързо, трябва да се види общата картинка, да се проучи и анализира, трябва и време. Не искаме да вземаме решение за месеци, а за години наред", подчерта Шопова. Целта на буферните паркинги, обясни още тя, е хората да си оставят автомобилите на тези паркинги, за да използват впоследствие градски транспорт или да стигнат пеша до институциите, в които имат работа. В момента се предлагат варианти и се правят анализи. Крайното решение, след като бъде събрана цялата информация и документация, е на Община Варна, разясни процедурата Шопова. Буферните паркинги са едно от най-гъвкавите неща, които могат да се случат в центъра на Варна - свидетели сме на една огромна натовареност, каза още Янислава Шопова.
Около 100 дупки, или 4500 кв. метра в район "Одесос", са за ремонт. Средствата обаче не са достатъчни за рехабилитацията им, тази година финансите стигат за около 7 хиляди метра. Приоритет са районите за детските градини и ясни, допълни районният кмет. "Бюджетите ни не позволяват да правим по-мащабни ремонти", каза още Шопова.
