Проучват се възможности за изграждане на буферни паркинги във Варна, а местата в централната част на града, където се фокусират специалистите, са четири. Това съобщи за предаването "Новият ден" районният кмет на "Одесос" Янислава Шопова. Четирите локации са част от най-натоварените откъм паркиране места в града. Това са районът около ЖП гарата и Пристанището във Варна, бул. "Владислав Варненчик" и участъка около Катедралата, подходът към Цветния квартал откъм Лятно кино "Тракия" и трасето около един от големите търговски центрове в морската столица, в близост до Автогарата."Всяко едно обследване е дълъг процес - не става бързо, трябва да се види общата картинка, да се проучи и анализира, трябва и време. Не искаме да вземаме решение за месеци, а за години наред", подчерта Шопова. Целта на буферните паркинги, обясни още тя, е хората да си оставят автомобилите на тези паркинги, за да използват впоследствие градски транспорт или да стигнат пеша до институциите, в които имат работа. В момента се предлагат варианти и се правят анализи. Крайното решение, след като бъде събрана цялата информация и документация, е на Община Варна, разясни процедурата Шопова. Буферните паркинги са едно от най-гъвкавите неща, които могат да се случат в центъра на Варна - свидетели сме на една огромна натовареност, каза още Янислава Шопова.Около 100 дупки, или 4500 кв. метра в район "Одесос", са за ремонт. Средствата обаче не са достатъчни за рехабилитацията им, тази година финансите стигат за около 7 хиляди метра. Приоритет са районите за детските градини и ясни, допълни районният кмет. "Бюджетите ни не позволяват да правим по-мащабни ремонти", каза още Шопова.