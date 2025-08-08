Община Варна обяви пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за изпълнението на обществена поръчка за проектиране и изграждане на нова учебна база на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон“. Това обяви изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, като призова максимален брой фирми да се включат в процедурата, за да бъде осигурена пълна прозрачност в изпълнението на проекта. По думите му новият кампус на училището е обект от национална значимост по отношение на образователната инфраструктура и кореспондира с приоритетите на Министерството на образованието и науката за осигуряване на иновативна STEM среда и акцент върху образованието по математика.Съгласно Закона за обществените поръчки провеждането на пазарни консултации е механизъм за определяне на стойността на проекта на база актуалните цени на пазара. За новата сграда на училището е предвидено изпълнение на инженеринг, което да допълни частта без разработен технически проект. Това ще осигури приемственост между екипа, изработил идейния проект – австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten и екипите на бъдещите изпълнители.Процедурата и подадените ценови оферти не обвързват нито възложителя, нито компаниите, участвали в процедурата, със следващите етапи от реализацията на проекта. Трифазовото проектиране – на идеен, технически и работен проект, дава на възложителя - Община Варна, възможност да упражнява максимален контрол върху качеството на техническата разработка.Срокът, в който ще се набират ценовите стойности за описаните дейности, е до 9 септември. Проект с подобни мащаби задължително преминава и на предварителен контрол от Агенцията по обществените поръчки преди да бъдат възложени дейностите по проектиране и строителство.Концепцията за новия кампус беше дарена на Община Варна от Фондация МГ "Д-р Петър Берон". Проектът стартира през м. ноември 2023 г. със сключване на договор, съгласно който са вече изпълнени идеен проект и части от технически проект за новата сграда на училището.Проектното предложение е част от одобрения списък с общински проекти, кандидатствали за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на финансите. Съгласно чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България програмата е със срок до 30.06.2027 г.