Проучват колко ще струва бъдещата Математическа гимназия във Варна
Съгласно Закона за обществените поръчки провеждането на пазарни консултации е механизъм за определяне на стойността на проекта на база актуалните цени на пазара. За новата сграда на училището е предвидено изпълнение на инженеринг, което да допълни частта без разработен технически проект. Това ще осигури приемственост между екипа, изработил идейния проект – австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten и екипите на бъдещите изпълнители.
Процедурата и подадените ценови оферти не обвързват нито възложителя, нито компаниите, участвали в процедурата, със следващите етапи от реализацията на проекта. Трифазовото проектиране – на идеен, технически и работен проект, дава на възложителя - Община Варна, възможност да упражнява максимален контрол върху качеството на техническата разработка.
Срокът, в който ще се набират ценовите стойности за описаните дейности, е до 9 септември. Проект с подобни мащаби задължително преминава и на предварителен контрол от Агенцията по обществените поръчки преди да бъдат възложени дейностите по проектиране и строителство.
Концепцията за новия кампус беше дарена на Община Варна от Фондация МГ "Д-р Петър Берон". Проектът стартира през м. ноември 2023 г. със сключване на договор, съгласно който са вече изпълнени идеен проект и части от технически проект за новата сграда на училището.
Проектното предложение е част от одобрения списък с общински проекти, кандидатствали за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на финансите. Съгласно чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България програмата е със срок до 30.06.2027 г.
