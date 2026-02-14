Благомир Коцев с представителна група родители на деца от ОУ "Иван Вазов“. В нея се включиха още заместник-кметовете Павел Попов и Илия Коев, директорът на общинската дирекция "Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, директорите на училището Христина Кучиева и на РУО – Варна Ирена Радева.
Ръководството на Община Варна ще внесе още в началото на следващата седмица за разглеждане от ПК "Наука и образование“ в ОбС предложение за спешно отпускане на 80 000 лв. за довършване на облагородяването в двора на училището, което Община Варна започна преди началото на настоящата учебна година. Според предложения от родители разчет сумата ще е достатъчна за обезопасяване на оградата, затваряне на достъпа на външни лица и асфалтиране на оставащите 400 м2 за площадка, както и облагородяване на зелените площи.
Проблемът е наследен и се е задълбочил в продължение на десетилетия, но ще търсим най-добрите възможности за решаването му. В този процес ще се съблюдава и баланса в отношенията между двете образователни институции – училище "Иван Вазов“ и ЦСОП, за да не се допусне напрежение между тях, каза в началото на срещата кметът Коцев. През изминалата седмица той се е запознал на място със състоянието на сградния фонд, който се ползва в момента от учениците. Началният курс от 1 до 4 клас се помещава на последния, четвърти етаж от сградата на ЦСОП, а учениците от 5, 6 и 7 клас ползват част от учебните помещения на Професионалната гимназия по електротехника и учат цяла година втора смяна.
По време на срещата родителите изразиха опасения, че основният курс може да се окаже без класни стаи, когато започне планираният ремонт на сградата на гимназията. Засега процедурата е в начален етап и няма данни дали този ремонт ще започне до началото на следващата учебна година, уточни директорът на РУО Ирена Радева.
По думите на Павел Попов във месеците от предишната среща с родителите досега е свършена много работа и са обсъждани различни варианти за изход от ситуацията. Един от тях би могъл да бъде ремонт на друга сграда в имота на ул. "Петко Стайнов“, която е в сравнително добро състояние и допреди няколко години в него са функционирали столова, физкултурен салон и актова зала за нуждите на бившето Социално учебно-професионално заведение (СУПЗ). Работната група ще разгледа и предложения от родителите вариант за ремонт и преустройство на бивша производствена база границите на имота. Според Павел Попов за децата от ОУ "Иван Вазов“ ще бъде намерено решение в близост, което да съответства на интересите и на ЦСОП.
Припомняме, че ОУ "Иван Вазов“ е училище с над 50-годишна история, което обаче никога не е разполагало със собствена сграда.
Проучват възможностите за учебна база на училище с над 50-годишна история
