Проверете дали сте сред адресите, където днес ще бъдат ток във Варна и региона
©
На 13.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Крумово, с. Радево, с. Ботево, с. Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, с. Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци.
На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Просечен , с. Кипра , с. Чернево , с. Левски , с. Изгрев.
В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.
На 13.11.2025 г., от 8:30 ч. до 16:45 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Приселци - ул. Рай, ул. Георги Велчев, ул. Добрина, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Белият Бряг, ул. Дръзки, ул. Христо Ботев, ул. Азаман дере, ул. Обиколна ,ул. Райна Княгиня и част от главен Път Варна- Бургас ,училище Д-р Петър Берон.
На 13.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището, ул. 26-та и ул. 24-та.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково.
На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково, с. Китен и в района на МТП Дивес и МТТ Глобул Дългопол.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.
На 13.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Овчага, с. Черковна, с. Снежина, с. Градинарово и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.