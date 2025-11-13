В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Манастирски рид, м-ст Дилбер чешма, м-ст Дъбравата (Мешалика), м-ст Бялата чешма и м-ст Лафоолу.На 13.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Крумово, с. Радево, с. Ботево, с. Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, с. Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци.На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Просечен , с. Кипра , с. Чернево , с. Левски , с. Изгрев.В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.На 13.11.2025 г., от 8:30 ч. до 16:45 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Приселци - ул. Рай, ул. Георги Велчев, ул. Добрина, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Белият Бряг, ул. Дръзки, ул. Христо Ботев, ул. Азаман дере, ул. Обиколна ,ул. Райна Княгиня и част от главен Път Варна- Бургас ,училище Д-р Петър Берон.На 13.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището, ул. 26-та и ул. 24-та.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково.На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково, с. Китен и в района на МТП Дивес и МТТ Глобул Дългопол.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.На 13.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 13.11.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Овчага, с. Черковна, с. Снежина, с. Градинарово и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.