Състоянието на всички противорадиационни укрития (ПРУ) на територията на община Варна, в това число и на петте кметства, ще бъде проверено, за да бъде оценена тяхната готовност за използване. Дейностите са по разпореждане на областния управител, както и на основание чл.44, ал.1 и 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита (НРИПИКСЗ).

Прегледът на ПРУ е рутинен и превантивен. Неговата цел е да даде ясна и актуална картина на фактическото състояние на помещенията, без да има налична към този момент информация за непосредствена опасност за населението. Това стана ясно по време на проведен в Община Варна инструктаж на представители на районните администрации, които ще извършват прегледите.

Представители на Община Варна ще координират и оказват съдействие при реализиране на проверките по райони. Заместник-кметът по сигурността Илия Коев, който оглавява комисията, призова служителите, ангажирани с дейностите, да бъдат прецизни и детайлно да протоколират работата си. По думите му подобен опис е трябвало много отдавна да бъде направен и поддържан, тъй като наличната информация е с данни отпреди 20-25 години.

Инструктажът е разработен от отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Варна, а в контрола и изпълнението на дейностите са включени още служители на отдел "Дейности за защита на населението", служителите по отбранително планиране и защита на населението в съответния район, представители на РС ПБЗН и на РПУ на МВР в съответния район.

Планирана е проверка за фактическото състояние на 1859 ПРУ, водещи се на отчет в специален регистър на РД ПБЗН Варна. Ще се работи по графици, разработени от администрациите по райони и съгласувани с отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка". За районите, където има по-голям брой помещения за проверка, комисиите ще бъдат подпомогнати от служители на Община Варна. Комисиите по райони ще работят координирано с районните полицейски инспектори и управителите на етажната собственост, както и с ръководствата на училища и детски градини, където има изградени укрития. Домоуправителите следва да предоставят данни за адресите с налични ПРУ.

Сред показателите, подлежащи на контрол, са план-схема на противорадиационното укритие, отразяваща архитектурното разпределение на помещенията, ВиК мрежите, електрическите инсталации, състоянието и проводимостта на аварийния изход (ако има такъв), наличието и изправността на машинното оборудване (ако има такова), състоянието на указателните табели, на вентилационната уредба (ако има такава), предварително разработен разчет за укриване в съответното ПРУ и др.

Протоколите с резултатите от проверките следва да бъдат изпратени в отдел ОМП до 19.06.2026 г., а обобщените резултати ще бъдат предоставени на областния управител до 30. 06.2026 г.