В Пленарната зала на Община Варна бяха прожектирани филми, представящи позитивни и силни примери за хора с увреждания и техните житейски истории, които вдъхновяват промяна - героизма на хора, които преодоляват ограниченията на физическия свят, показвайки ни как човешкият дух няма граници.Да бъдеш равен не е привилегия, а право. Да имаш шанс да сбъднеш мечтите си, въпреки препятствията – това е смисълът на каузата, която повече от три десетилетия отстоява Съюзът на инвалидите в България. Основан през 1989 г., днес той обединява над 27 000 души в 330 организации из цялата страна. Зад тази статистика стоят живи хора – спортисти, специалисти, мечтатели, които не спират да доказват, че граници няма.В документалните филми във Варна бяха представени историите на успеха на:Ружди Ружди – параолимпийски шампион по тласкане на гюле, превърнал се в символ на непреклонната воля.Зоя Чавдарова – състезател по тенис на корт, която показва, че спортът е начин да летиш, дори и когато съдбата те е приземила.Светослав Захариев – световен шампион по ММА, доказал, че духът винаги е по-силен от тялото.Стефан и Иван – млади специалисти в маркетинга и IT, които вдъхновяват с труда си и с примера, че професионализмът няма увреждания.Историите им са част от пъзела на един по-справедлив свят, в който всеки има място. Съюзът на инвалидите не само защитава правата на хората с увреждания, но и изгражда мостове към образование, труд и социална реализация.Даренията към Съюза са не просто финансова помощ – те са вяра вравенството и надежда за промяна. С тях се създават работни места, финансират се социални услуги, осигурява се рехабилитация и подкрепа за онези, които най-силно се нуждаят от шанс.Всеки може да бъде част от тази промяна – дарителите получават и данъчни облекчения, но най-голямата награда е усещането, че си помогнал да се сбъдне нечия мечта. Заедно можем да превърнем думите "равенство“ и "приобщаване“ в реалност. Защото силата на човешкия дух няма граници.Съюзът осигурява социални услуги, работни места и възможности за реализация на хората с увреждания. Финансирането на тези дейности става чрез членски внос, проекти и дарения.Дарителите получават и законово предвидени данъчни облекчения:За физически лица – до 5% от годишните доходи. За юридически лица – до 10% от счетоводната печалба, като общият размер може да достигне до 65% от печалбата.За предприятия, които наемат хора с увреждания – корпоративният данък може да бъде преотстъпен и използван за интеграция и откриване на нови работни места.Как да помогнете?Дарения могат да бъдат направени по сметката на СИБ:Уникредит Булбанк: IBAN BG96 UNCR 7000 1525 2065 54Подкрепете каузата на инвалидите сега!Всеки жест на подкрепа допринася за изграждането на едно по-приобщаващо и справедливо общество, в което хората с увреждания имат равен шанс за развитие и достоен живот.