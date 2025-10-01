ЗАРЕЖДАНЕ...
Прожектираха във Варна филми за несломимия дух на човека
© Varna24.bg
Да бъдеш равен не е привилегия, а право. Да имаш шанс да сбъднеш мечтите си, въпреки препятствията – това е смисълът на каузата, която повече от три десетилетия отстоява Съюзът на инвалидите в България. Основан през 1989 г., днес той обединява над 27 000 души в 330 организации из цялата страна. Зад тази статистика стоят живи хора – спортисти, специалисти, мечтатели, които не спират да доказват, че граници няма.
В документалните филми във Варна бяха представени историите на успеха на:
Ружди Ружди – параолимпийски шампион по тласкане на гюле, превърнал се в символ на непреклонната воля.
Зоя Чавдарова – състезател по тенис на корт, която показва, че спортът е начин да летиш, дори и когато съдбата те е приземила.
Светослав Захариев – световен шампион по ММА, доказал, че духът винаги е по-силен от тялото.
Стефан и Иван – млади специалисти в маркетинга и IT, които вдъхновяват с труда си и с примера, че професионализмът няма увреждания.
Историите им са част от пъзела на един по-справедлив свят, в който всеки има място. Съюзът на инвалидите не само защитава правата на хората с увреждания, но и изгражда мостове към образование, труд и социална реализация.
Даренията към Съюза са не просто финансова помощ – те са вяра в
равенството и надежда за промяна. С тях се създават работни места, финансират се социални услуги, осигурява се рехабилитация и подкрепа за онези, които най-силно се нуждаят от шанс.
Всеки може да бъде част от тази промяна – дарителите получават и данъчни облекчения, но най-голямата награда е усещането, че си помогнал да се сбъдне нечия мечта. Заедно можем да превърнем думите "равенство“ и "приобщаване“ в реалност. Защото силата на човешкия дух няма граници.
Съюзът осигурява социални услуги, работни места и възможности за реализация на хората с увреждания. Финансирането на тези дейности става чрез членски внос, проекти и дарения.
Дарителите получават и законово предвидени данъчни облекчения:
За физически лица – до 5% от годишните доходи. За юридически лица – до 10% от счетоводната печалба, като общият размер може да достигне до 65% от печалбата.
За предприятия, които наемат хора с увреждания – корпоративният данък може да бъде преотстъпен и използван за интеграция и откриване на нови работни места.
Как да помогнете?
Дарения могат да бъдат направени по сметката на СИБ:
Уникредит Булбанк: IBAN BG96 UNCR 7000 1525 2065 54
Подкрепете каузата на инвалидите сега!
Всеки жест на подкрепа допринася за изграждането на едно по-приобщаващо и справедливо общество, в което хората с увреждания имат равен шанс за развитие и достоен живот.
Още от категорията
/
Проектът на "Холдинг Варна" продължава: Започва изграждането на воден център с атракциони на Крайбрежната алея
30.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предупреждение: 5-метрови вълни удрят Черноморието до 48 часа
14:51 / 30.09.2025
Варненци са предупредени за 1 октомври
14:39 / 29.09.2025
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.