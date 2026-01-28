Пълна промяна: Прилича на скъп хотел, но е болница във Варна
Помещенията бяха изцяло реновирани благодарение на подкрепата на дарители.
Това обновяване е резултат от общи усилия, съпричастност и желание да се създаде по-комфортна, съвременна и спокойна среда за пациентите и медицинските екипи.
Реновираните помещения отговарят на съвременните изисквания за функционалност, уют и хигиена и са още една важна стъпка към подобряване на грижата и условията в болницата.
Всеки жест на подкрепа се превърна в реална промяна, която ще има дългосрочен положителен ефект.
Изказваме искрена благодарност на всички дарители, които с доверие и ангажираност направиха този проект възможен.
Вашата подкрепа е безценна и доказва, че заедно можем да създаваме по-добро бъдеще, пишат от АГ болница във Варна, от където благодарят на ДФ Дизайн, Стимекс, Мебел стил, Хит строй А, Лаго 3, Агенция дограми и фасади, Еко комплекс Извори, БГ хаус, Бебо, Хипп, Нестле, Джия, Идеал стандарт, Клуб за Народни Танци Моряците, Фондация Искам бебе, Ротари клуб Варна, Магазини 300, Ред хот пица. Благодарим и на всички пожелали анонимност, както и на всички физически лица, допълват от СБАГАЛ - Варна.
