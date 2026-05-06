Денят на храбростта и празник на Българската армия ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена и в градовете Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Тържествените ритуали ще започнат точно в 10.00 ч. на 6 май. Това съобщиха от Министерство на отбраната.

В района на Военноморска база – Варна от 09.00 ч. ще се проведе тържествен ритуал по издигане на военноморския флаг и флаговете за разцветяване на военните кораби.

На 5 май от 18.00 часа пред входа на Морската градина на площад "Антон Новак“ ще се проведе празничен концерт с участието на представителния духов оркестър на ВМС.

По повод Деня на храбростта и празник на Българската армия Военноморският музей в гр. Варна също ще работи от 10.00 до 17.00 ч. на 6 май с вход свободен за постоянната експозиция и новооткритата временна изложба "Горещата 1916. Войната за Добруджа“.