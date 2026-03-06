Поради възникнала авария без вода днес ще бъдат абонатите на гр. Долни чифлик - ул."Сокачев", ул."Места", ул."Драва",ул."Вит", ул."Нишава", ул."Струма", ул."Въча", ул."Ропотамо", ул."Арда" и ул."Марица" от 09.00ч. до 14.00ч.От 8,30 часа до около 17 часа м.Балъм дере, м-н Алати, бл.1 на кв."Възраждане" и част от Индустриална зона "Планова".До около 17 часа части от: ж.к. Изгрев, местност Сотира, местност Акчелар, местност Св. Никола и ж.к. Бриз.