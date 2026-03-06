Пълнете тубите! Ето къде във Варна и областта днес няма да има вода
Днес без вода ще бъдат:
От 8,30 часа до около 17 часа м.Балъм дере, м-н Алати, бл.1 на кв."Възраждане" и част от Индустриална зона "Планова".
Без вода днес ще бъдат:
До около 17 часа части от: ж.к. Изгрев, местност Сотира, местност Акчелар, местност Св. Никола и ж.к. Бриз.
