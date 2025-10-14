На 13.10.2025г. в 00:40ч. в Пето РУ е подаден сигнал от 28 годишен жител на гр. Варна за възникнал пожар във вила тип "бунгало“, находящ се в местнoст "Св. Никола“. На адреса е установено, че се помещава дом за лица в нетрудоспособна възраст, стопанисван от 46 годишна варненка, в качеството й на юридическо лице.Веднага след получаване на сигнала, пристигналият на място полицейски екип на Пето РУ е предприел незабавни действия по спасяване на двамата настанени в бунгалото мъже - единият на 66 години от гр. Пазарджик, другият на 65 години от с. Гецово. Вследствие на бързите спасителни действия на полицаите, пострадалите изведени от бунгалото и отведени в болнично заведение. Настанени са в отделение по реанимация с около 35 процента изгаряния, с опасност за живота.Изгоряла е цялата вътрешност на вилата, както и част от покрива. Извършен е оглед в присъствието на пожарен експерт, улики за престъпление не са установени, причините за пожара са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.Непосредствено след възникване на инцидента са уведомени компетентните институции в лицето на НАП, АКСУ и Икономическа полиция за извършване на проверка по отношение дейността на предоставяните социални услуги.