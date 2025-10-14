ЗАРЕЖДАНЕ...
Първа информация за пожара в дома за стари хора във Варна, при който пострадаха двама души
Веднага след получаване на сигнала, пристигналият на място полицейски екип на Пето РУ е предприел незабавни действия по спасяване на двамата настанени в бунгалото мъже - единият на 66 години от гр. Пазарджик, другият на 65 години от с. Гецово. Вследствие на бързите спасителни действия на полицаите, пострадалите изведени от бунгалото и отведени в болнично заведение. Настанени са в отделение по реанимация с около 35 процента изгаряния, с опасност за живота.
Изгоряла е цялата вътрешност на вилата, както и част от покрива. Извършен е оглед в присъствието на пожарен експерт, улики за престъпление не са установени, причините за пожара са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.
Непосредствено след възникване на инцидента са уведомени компетентните институции в лицето на НАП, АКСУ и Икономическа полиция за извършване на проверка по отношение дейността на предоставяните социални услуги.
