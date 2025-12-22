Сподели close
По информация към момента в тежкото пътно-транспортно произшествие в района на Колхозния пазар са загинали двама пешеходци - мъж и жена.

Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град.

Очевидци разказаха за Varna24.bg, че на място на инцидента се отзовали бързо 4 линейки, два противопожарни автомобила и две полицейски коли.

Няма данни за повече пострадали, казаха още от МВР във Варна.

Избягвайте района. Задръстването е зверско. Колоната започва от "МакДрайв".