тежкото пътно-транспортно произшествие в района на Колхозния пазар са загинали двама пешеходци - мъж и жена.
Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град.
Очевидци разказаха за Varna24.bg, че на място на инцидента се отзовали бързо 4 линейки, два противопожарни автомобила и две полицейски коли.
Няма данни за повече пострадали, казаха още от МВР във Варна.
Избягвайте района. Задръстването е зверско. Колоната започва от "МакДрайв".
Първа официална информация за тежкия инцидент във Варна: Двама са загинали
Отиде си автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
21.12
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Погледнете себе си, драги Българи!
21.12
