Завърши първият етап от основния ремонт на ОУ "Йордан Йовков". Сградата е напълно реновирана. От старта на ремонта през лятото на 2025 година до сега е напълно подменена външната дограма, фасадата е топлоизолирана, променен е източникът на топлинна енергия от нафта в газ, изградена е фотоволтаична система на покрива на основната сграда, както и система за климатизация на основната сграда и на физкултурния салон.

Нова вентилация е изградена в класните стаи, физкултурния салон и столовата, информират още от Община Варна.

"Остана вторият етап, който е обзавеждането.", това заяви изпълнителят на проекта Мартин Христов.

ОУ "Йордан Йовков" е сред обектите, които се изпълняват изцяло с европейско финансиране в размер на почти 3 милиона евро.

Първата сграда на ОУ "Йордан Йовков" е построена през 1938 г., а през 1964 г. се надстроява с четвърти етаж, пристрояват се учебна част и гимнастически салон. Общата РЗП на обекта е 2 669 m². Преди стартирането на ремонта в нея са се обучавали 585 ученици на две смени, припомнят от общинския пресцентър. Проектът включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност и обновяване на цялостния облик на сградата, изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна среда. Основната задача на проекта е осигуряване на съвременни условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, което да допринесе за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и да подобри резултатите на учениците.

Очаква се на есен ОУ "Йордан Йовков" отново да отвори врати. В момента в училището има 20 паралелки от 1 до 8 клас или 480 ученици.