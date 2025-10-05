Появиха се и първи кадри от мястото на– финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване във Варна, при което загина един човек, а още осем бяха ранени.По първоначална информация след като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.Състезанието е официално прекратено заради инцидента.