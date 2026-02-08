Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Излязоха първи кадри от тежката катастрофа във Варна на на ул. "Георги Бенковски" и бул. "Владислав Варненчик" тази сутрин. 

ФОКУС припомня, че от полицията в града съобщиха, че по първоначална информация автомобила, шофиран от 48-годишна варненка, е преминал на червен сигнал на светофара.

От удара жената е с фрактура на таз и лумбален прешлен - без опасност за живота, а водачът на другата кола - варненец на 24 години, е с леки контузии.

От кадрите в социалните мрежи се вижда, че единият от автомобилите се е влязъл в подлеза.