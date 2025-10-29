тази сутрин влак блъсна и уби мъж. По предварителна информация инцидентът е станал около 8 часа сутринта в района на спирка Тополи.
Загиналият е идентифициран, той е на 32 години и е нидерландски гражданин. На 27.10.2025г. е обявен за издирване, от негови близки, които са били притеснени за психичното му състояние.
По думи на очевидци, мъжът се е самоубил. Машинистът на влака е подал звуков сигнал, когато го е видял на релсите, но нидерландецът не се е отдръпнал
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.