Екип на пожарната претърсва дълбок, 60-метров кладенец, заради убийството край Варна. Той се намира в землището на село Кичево, в посока Осеново, където на 24-ти януари бе жестоко умъртвен 50-годишен мъж.При едното, заради което се претърсва кладенеца, наемател уби хазяина. То стана в късния следобед на 24 януари. Убиецът е задържан. Сигнал до полицията е подала съпругата на наемодателя, който не се е прибрал след уговорената среща.Към момента събраните доказателства сочат, че убийството е било планирано.Жертвата е открита с множество прободни рани. Кладенецът се претърсва за оръжието.За другото убийство, за което съобщихме, станало часове по-късно, но на територията на Варна, син е нанесъл множество прободни рани на собствената си майка.И двете посегателства върху живота на жертвите са с изключителна жестокост, обясниха днес на нарочен брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов и директорът на ОД на МВР старши комисар Красен Торимацов.Синът, който е на 42 години, е с психично заболяване – шизофрения. Майката е била 62-годишна. Сигналът е получен на тел. 112, обясни застарши комисар Торимацов.И двамата извършители са задържани за 72 часа.