Първи подробности за зловещите убийства във Варна
Както по-рано Varna24.bg съобщи, две брутални убийства белязаха първия месец на 2026 година Варненска област.
При едното, заради което се претърсва кладенеца, наемател уби хазяина. То стана в късния следобед на 24 януари. Убиецът е задържан. Сигнал до полицията е подала съпругата на наемодателя, който не се е прибрал след уговорената среща.
Към момента събраните доказателства сочат, че убийството е било планирано.
Жертвата е открита с множество прободни рани. Кладенецът се претърсва за оръжието.
За другото убийство, за което съобщихме, станало часове по-късно, но на територията на Варна, син е нанесъл множество прободни рани на собствената си майка.
И двете посегателства върху живота на жертвите са с изключителна жестокост, обясниха днес на нарочен брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов и директорът на ОД на МВР старши комисар Красен Торимацов.
Синът, който е на 42 години, е с психично заболяване – шизофрения. Майката е била 62-годишна. Сигналът е получен на тел. 112, обясни за Varna24.bg старши комисар Торимацов.
И двамата извършители са задържани за 72 часа.
