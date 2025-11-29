Първите елхи вече са на варненските пазари, ето колко струват тази година
Цените на естествените дръвчета са много различни. Най-евтини са малките елхи, които се продават за около 30 лв., а големите стигат до 100 лв.
Най-красив и предпочитан заради красивия си цвят и устойчиви бодли си остава сребърният бор, потвърдиха търговците.
