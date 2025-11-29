Първите елхи вече са пуснати в продажба по варненските пазари, видя репортер на. И тази година разнообразието е много голямо.Цените на естествените дръвчета са много различни. Най-евтини са малките елхи, които се продават за около 30 лв., а големите стигат до 100 лв.Най-красив и предпочитан заради красивия си цвят и устойчиви бодли си остава сребърният бор, потвърдиха търговците.