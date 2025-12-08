Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Аспаруховият мост е един от символите на Варна. Но преди неговото построяване също е имало мостови конструкции в града.

Това е първият голям мост, в момента той е част от Аспаруховия, но е построен 20 години по-рано. Намира се над жп релсите, като това е била и причината за неговата направа – безпрепятствено да се преминава, без да се пречи на влаковете.

Мостът е завършен на 8 декември 1956 г. Датата е увековечена в историята на града – така се казват спирките преди него в посока квартал "Аспарухово“.

Преди него най-големият мост, който обаче е почти наполовина по-къс, е бил Клаповия, който в момента е връзка с Острова. Припомнете си ТУК неговата история.

Мостове във Варна е имало от самото обособяване като по-голям обществен център – заради преминаването над дерета (като моста на хаджи Стефани, известен като зеления мост над ул. "Каналска“. Той не съществува в момента – бил е на кръстовището до Икономическия университет), както и за преминаване над стария канал (каменният мост Таш кюпрю).