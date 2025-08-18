Пътен инцидент беляза днес района на пазар "Чаталджа" във Варна. Таксиметрова кола се е ударила в спрян автомобил. Не е ясно каква е причината, довела до катастрофата.На място - малко след 14 часа на мястото бе и противопожарен автомобил. От колите по асфалта протече гориво. Огнеборците го засипаха с пясъка, за да не се стигне до по-голям инцидент.