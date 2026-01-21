Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пътно огледало ще бъде поставено на "гумения завой“ над кв. "Виница“. Причината е, че там видимостта е изключително ограничена и пътните инциденти са чести.

Това решение бе взето от общинските съветници на Варна в комисията по транспорт.

Те приеха и искането за поставяне на по-ниски контейнери за битови отпадъци, както и на специален контейнер за строителни материали, за да се намали нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

Проблемът с отпадъците на "гумения завой“ е изключително голям. Припомняме ви, че живущи в района поставиха табела с надпис срещу мърлячите.