Във връзка с решение на Общинския съвет - Варна, прието на 29.01.2026 г., се въвеждат промени в маршрутното разписание на автобусна линия №30 от транспортната схема на Община Варна. Считано от 19.02.2026 г. влиза в сила ново маршрутно разписание с променен маршрут, който ще се изпълнява с начална спирка "Почивка“ и крайна спирка "Добрева чешма“.С приетите изменения се добавят три допълнителни курса. Линията ще се обслужва както в делнични, така и в празнични дни, с цел подобряване на транспортното обслужване и осигуряване на по-добра достъпност за гражданите.06:00 ч., 08:00 ч., 12:00 ч., 14:30 ч., 18:00 ч., 19:45 ч.06:30 ч., 08:30 ч., 12:30 ч., 15:00 ч., 18:30 ч., 20:15 ч.