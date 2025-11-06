Адско задръстване посока Каменар се е заформило преди минути, алармират шофьори в мрежата. По думите им пътят е напълно блокиран и в двете посоки. На кадрите се вижда, че нещо гори на пътя.По информация на полицията дизелов автомобил се е запалил по време на движение. Водачът сам е подал сигнал. Вероятната причина е техническа неизправност на возилото.Няма пострадали лица.